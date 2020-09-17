ＰＸＢ　ストップ高買い気配、非臨床医薬品開発受託の米企業と業務提携契約／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。非臨床医薬品開発受託を手掛ける米Bioanalytical Systems, Inc. DBA Inotivと業務提携契約を締結したと発表している。Bioanalytical Systemsは、CRO事業の商号「Inotiv」を用いて事業展開しており、安全性及び病理学的評価の知見を武器に非臨床分野で多くの実績を有する。提携により核酸医薬分野や遺伝子治療分野、安全性分野での市場拡大を目指す。《HH》