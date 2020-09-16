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出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、サイオステクなどがランクイン

2020年9月16日 15:23

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記事提供元：フィスコ


*15:23JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、サイオステクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月16日　14:51　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2395> 新日科学　　　　　 　14261000 　362700　 3831.90% 17.87%
<4592> サンバイオ　　　　 　11129000 　620300　 1694.13% 22.32%
<6835> アライドHD　　　 　10841700 　620060　 1648.49% 33.33%
<3491> GA　　　　　　　 　TECH 　1388300　 11302000.00% 11.2837%
<1541> 純プラ信　　　　　 　323908 　29851　 985.08% 4.75%
<8194> ライフコーポ　　　 　655200 　104040　 529.76% 10.17%
<3671> ソフトマックス　　 　1875600 　311160　 502.78% 17.8%
<9519> レノバ　　　　　　 　3011500 　517360　 482.09% -13.44%
<8168> ケーヨー　　　　　 　1645500 　303320　 442.50% 7.89%
<2159> フルスピード　　　 　649000 　127980　 407.11% 5.61%
<6081> アライドアーキ　　 　735700 　147420　 399.05% 0%
<3666> テクノスJPN　　 　1374000 　333860　 311.55% 1.08%
<4446> Link-U　　　 　543900 　134180　 305.35% -3.49%
<1328> 金連動　　　　　　 　54850 　13558　 304.56% -0.56%
<6181> パートナーA　　　 　10915500 　2793920　 290.69% 16%
<6905> コーセル　　　　　 　416900 　107620　 287.38% 5.76%
<6291> エアーテック　　　 　701100 　183700　 281.65% 7.85%
<7077> ALiNK　　　　 　254900 　67200　 279.32% -0.44%
<3020> アプライド　　　　 　113000 　30020　 276.42% 5.06%
<6254> 野村マイクロ　　　 　140800 　38420　 266.48% 4.56%
<3934> ベネフィットJ　　 　130300 　39680　 228.38% 1.52%
<4599> ステムリム　　　　 　4257600 　1319600　 222.64% 17.01%
<6557> gbHD　　　　　 　134600 　42240　 218.66% -0.57%
<6049> イトクロ　　　　　 　1516800 　484300　 213.19% 10.92%
<4833> ぱど　　　　　　　 　1542800 　498260　 209.64% 7.17%
<6553> ソウルドアウト　　 　119600 　38940　 207.14% 6.01%
<2562>* 上場ダウH　　　　 　30440 　10034　 203.37% 0%
<3744>* サイオステク　　　 　188400 　62400　 201.92% 2.62%
<7748>* ホロン　　　　　　 　73400 　24740　 196.69% 6.26%
<4448> Chatwork　 　1644800 　565860　 190.67% 5.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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