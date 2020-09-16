

*15:23JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、サイオステクなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月16日 14:51 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2395> 新日科学 14261000 362700 3831.90% 17.87%

<4592> サンバイオ 11129000 620300 1694.13% 22.32%

<6835> アライドHD 10841700 620060 1648.49% 33.33%

<3491> GA TECH 1388300 11302000.00% 11.2837%

<1541> 純プラ信 323908 29851 985.08% 4.75%

<8194> ライフコーポ 655200 104040 529.76% 10.17%

<3671> ソフトマックス 1875600 311160 502.78% 17.8%

<9519> レノバ 3011500 517360 482.09% -13.44%

<8168> ケーヨー 1645500 303320 442.50% 7.89%

<2159> フルスピード 649000 127980 407.11% 5.61%

<6081> アライドアーキ 735700 147420 399.05% 0%

<3666> テクノスJPN 1374000 333860 311.55% 1.08%

<4446> Link-U 543900 134180 305.35% -3.49%

<1328> 金連動 54850 13558 304.56% -0.56%

<6181> パートナーA 10915500 2793920 290.69% 16%

<6905> コーセル 416900 107620 287.38% 5.76%

<6291> エアーテック 701100 183700 281.65% 7.85%

<7077> ALiNK 254900 67200 279.32% -0.44%

<3020> アプライド 113000 30020 276.42% 5.06%

<6254> 野村マイクロ 140800 38420 266.48% 4.56%

<3934> ベネフィットJ 130300 39680 228.38% 1.52%

<4599> ステムリム 4257600 1319600 222.64% 17.01%

<6557> gbHD 134600 42240 218.66% -0.57%

<6049> イトクロ 1516800 484300 213.19% 10.92%

<4833> ぱど 1542800 498260 209.64% 7.17%

<6553> ソウルドアウト 119600 38940 207.14% 6.01%

<2562>* 上場ダウH 30440 10034 203.37% 0%

<3744>* サイオステク 188400 62400 201.92% 2.62%

<7748>* ホロン 73400 24740 196.69% 6.26%

<4448> Chatwork 1644800 565860 190.67% 5.53%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》