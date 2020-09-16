トシン・グループが16日朝、自己株式の買付けを東証「ToSTNeT-3」で実施

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■9月7日から21年7月末まで実施中の自己株式取得の一環
トシン・グループ<2761>(JQS)は9月15日の夕方、東京証券取引所の立会外の自己株式買付取引(ToSTNeT-3)で16日午前8時45分に自己株式の買付けを行うと発表した。取得する株式の総数は2万1500株、15日の終値6180円で実施する。
このたびの立会外の買付は、9月4日に発表した取得上限株数20万株(自己株式を除く発行済株式総数の2.5%)、取得総額13億円の自己株式取得(実施期間は2020年9月7日から21年7月31日)の一環になる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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