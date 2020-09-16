

*02:24JST NY外為：ドル・円じり安、米20年債入札は順調



米財務省は過去最大220億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.213％と、前回入札の1.185％を上回った。応札倍率は2.39倍と、前回入札の2.26倍を上回ったが過去3回入札平均の2.44倍は下回った。外国中銀を含む間接ビッドは60.7％と、前回入札の62.6％を下回った。

まずまずな入札結果を受けて米国債相場は下げ止まり。米10年債利回りは0.67％前後で伸び悩んだ。

ドル・円は105円50銭から105円43銭へじり安推移した。《KY》