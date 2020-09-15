

*15:51JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ



鉄鋼が下落率トップ。そのほか、空運業、鉱業、陸運業、パルプ・紙、水産・農林業、保険業などが下落した。一方で海運業が上昇率トップ。そのほか、サービス業、銀行業、その他製品が上昇した。

1. 海運業 ／ 237.93 ／ 0.74

2. サービス業 ／ 2,396.89 ／ 0.40

3. 銀行業 ／ 123.57 ／ 0.32

4. その他製品 ／ 3,443.9 ／ 0.14

5. 情報・通信業 ／ 4,169.86 ／ -0.06

6. 機械 ／ 1,888.76 ／ -0.22

7. 輸送用機器 ／ 2,479.61 ／ -0.34

8. 医薬品 ／ 3,353.94 ／ -0.38

9. その他金融業 ／ 609.36 ／ -0.39

10. 証券業 ／ 334.75 ／ -0.67

11. 電気機器 ／ 2,666.64 ／ -0.69

12. 石油・石炭製品 ／ 887.51 ／ -0.69

13. 化学工業 ／ 2,013.46 ／ -0.71

14. 精密機器 ／ 8,525.12 ／ -0.74

15. 卸売業 ／ 1,498.53 ／ -0.85

16. 金属製品 ／ 1,041.45 ／ -0.86

17. 不動産業 ／ 1,230.19 ／ -0.88

18. 電力・ガス業 ／ 368.83 ／ -0.97

19. ガラス・土石製品 ／ 976.5 ／ -1.03

20. 繊維業 ／ 516.75 ／ -1.09

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,621.45 ／ -1.15

22. 非鉄金属 ／ 829.28 ／ -1.21

23. 小売業 ／ 1,254.11 ／ -1.25

24. 建設業 ／ 1,047.61 ／ -1.28

25. ゴム製品 ／ 2,570.13 ／ -1.33

26. 食料品 ／ 1,594.74 ／ -1.48

27. 保険業 ／ 885.92 ／ -1.50

28. 水産・農林業 ／ 468.3 ／ -1.50

29. パルプ・紙 ／ 443.1 ／ -2.06

30. 陸運業 ／ 1,928.99 ／ -2.12

31. 鉱業 ／ 184.98 ／ -2.16

32. 空運業 ／ 204.52 ／ -2.67

33. 鉄鋼 ／ 294.48 ／ -2.85《US》