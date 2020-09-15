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*15:51JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか、空運業、鉱業、陸運業、パルプ・紙、水産・農林業、保険業などが下落した。一方で海運業が上昇率トップ。そのほか、サービス業、銀行業、その他製品が上昇した。
1. 海運業 ／ 237.93 ／ 0.74
2. サービス業 ／ 2,396.89 ／ 0.40
3. 銀行業 ／ 123.57 ／ 0.32
4. その他製品 ／ 3,443.9 ／ 0.14
5. 情報・通信業 ／ 4,169.86 ／ -0.06
6. 機械 ／ 1,888.76 ／ -0.22
7. 輸送用機器 ／ 2,479.61 ／ -0.34
8. 医薬品 ／ 3,353.94 ／ -0.38
9. その他金融業 ／ 609.36 ／ -0.39
10. 証券業 ／ 334.75 ／ -0.67
11. 電気機器 ／ 2,666.64 ／ -0.69
12. 石油・石炭製品 ／ 887.51 ／ -0.69
13. 化学工業 ／ 2,013.46 ／ -0.71
14. 精密機器 ／ 8,525.12 ／ -0.74
15. 卸売業 ／ 1,498.53 ／ -0.85
16. 金属製品 ／ 1,041.45 ／ -0.86
17. 不動産業 ／ 1,230.19 ／ -0.88
18. 電力・ガス業 ／ 368.83 ／ -0.97
19. ガラス・土石製品 ／ 976.5 ／ -1.03
20. 繊維業 ／ 516.75 ／ -1.09
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,621.45 ／ -1.15
22. 非鉄金属 ／ 829.28 ／ -1.21
23. 小売業 ／ 1,254.11 ／ -1.25
24. 建設業 ／ 1,047.61 ／ -1.28
25. ゴム製品 ／ 2,570.13 ／ -1.33
26. 食料品 ／ 1,594.74 ／ -1.48
27. 保険業 ／ 885.92 ／ -1.50
28. 水産・農林業 ／ 468.3 ／ -1.50
29. パルプ・紙 ／ 443.1 ／ -2.06
30. 陸運業 ／ 1,928.99 ／ -2.12
31. 鉱業 ／ 184.98 ／ -2.16
32. 空運業 ／ 204.52 ／ -2.67
33. 鉄鋼 ／ 294.48 ／ -2.85《US》
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