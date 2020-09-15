

*10:12JST ＣＡＩＣＡ---ライツ・オファリングに関する筆頭株主による第1回新株予約権の行使状況を発表

ＣＡＩＣＡ<2315>は14日、筆頭株主による第1回新株予約権の権利行使状況を発表。同社の筆頭株主であるレオス・キャピタルワークスがライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関し、ひふみ投信マザーファンドに割り当てられた第1回新株予約権について、53,474,200個の権利行使をした。《ST》