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記事提供元：フィスコ
*16:45JST 【M&A速報：2020/09/14（2）】家具サブスクサービスのsubsclife、約30億円の資金調達を実施
■家具のサブスクを企画運営のsubsclife、YJキャピタルなどから約30億円の資金調達を実施
■フォーバル・リアルストレート<9423>、子会社でオフィス内装工事業を手がけるFRSファシリティーズを吸収合併
■ ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544>、青森県八戸市を拠点とする同業のコスモジャパンを買収
■ ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544>、香川県高松市を拠点とする同業の三好エレベータを買収
■在宅医療事業等を手がけるJSH、FFGベンチャービジネスパートナーズを引受先とする第三者割当増資を実施
■クラウド郵便管理サービス「atena」提供のN-Technologies、Coral Capitalから2500万円の資金調達を実施
■AIデータ解析サービス「AMATERAS RAY」開発のaiforce solutions、シリーズAで総額2.6億円の資金調達を実施
■住友生命、シンガポールの関連法人シングライフに追加出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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