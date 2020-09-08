

*14:52JST いちご---岐阜県美濃加茂市の太陽光発電所が発電を開始

いちご<2337>は7日、いちご美濃加茂蜂屋町上蜂屋ECO発電所が今月5日より発電を開始したことを発表。

いちご美濃加茂蜂屋町上蜂屋ECO発電所は岐阜県美濃加茂市の遊休地に建設され、パネル出力は約1.29MW、年間予測発電量は約1,567,000kWhで、一般家庭約520世帯分の年間消費電力に相当する。

これにより、同社が開発・運営する累計発電所数は49箇所、累計MW数は145.71MWとなり、2021年2月期以降の累計発電所確定案件数は64箇所、予定累計MW数は187.82MWとなり、太陽光発電所に加え、風力発電所も含まれる。

同社は今後も「サステナブルインフラ企業」として、持続可能な社会形成への貢献を積極的に推進するとしている。《ST》