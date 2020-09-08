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出来高変化率ランキング（10時台）～田岡化、ウェルスなどがランクイン

2020年9月8日 11:07

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記事提供元：フィスコ


*11:07JST 出来高変化率ランキング（10時台）～田岡化、ウェルスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月8日　10:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6340> 渋谷工　　　　　　 237200 　25000　 848.8% 2.92%
<6659> メディアGL　　　　6074000 　649380　 835.35% 4.21%
<7826> フルヤ金属　　　　　112000 　12760　 777.74% -3.89%
<2191> テラ　　　　　　　　6709300 　1000700　 570.46% 16.15%
<2929> ファーマフーズ　　　8350000 　1252400　 566.72% 23.51%
<9517> イーレックス　　　　1355900 　227540　 495.9% -16.89%
<7081> レンティア　　　　　440700 　124440　 254.15% 0.88%
<5341> アサヒ陶　　　　　　322200 　91440　 252.36% -5.02%
<2301> 学情　　　　　　　　380400 　109140　 248.54% 3.35%
<4445> リビンテクノ　　　　121900 　36520　 233.79% 7.47%
<7748> ホロン　　　　　　　87800 　26340　 233.33% 0.68%
<9624> 長大　　　　　　　　252300 　87080　 189.73% -2.41%
<3772>* ウェルス　　　　　　105200 　38620　 172.4% 10.34%
<1447> ITbookHD　　4523700 　1722540　 162.62% -5.08%
<2502> アサヒ　　　　　　　9427200 　3747060　 151.59% 5.03%
<2335> キューブシス　　　　479100 　195620　 144.91% 6.64%
<6958> 日本CMK　　　　　212000 　93300　 127.22% 3.38%
<6757>* OSGコーポ　　　　270600 　122280　 121.3% 4.59%
<6306> 日工　　　　　　　　151500 　72880　 107.88% 4.37%
<3667> enish　　　　　3968900 　1913340　 107.43% -12.36%
<3676> デジタルハーツ　　　224500 　115260　 94.78% 8.07%
<8920>* 東祥　　　　　　　　384300 　202960　 89.35% 5.92%
<7192> 日本モーゲジS　　　306800 　165640　 85.22% -9.26%
<4113>* 田岡化　　　　　　　70500 　38920　 81.14% 15.99%
<1448> スペースVHD　　　373600 　215080　 73.7% 7.79%
<6908>* イリソ電子　　　　　101700 　60080　 69.27% 2.3%
<6181> パートナーA　　　　2097100 　1259560　 66.49% -9.79%
<7779> サイバダイン　　　　2130300 　1302340　 63.57% 7.79%
<2438> アスカネット　　　　116900 　72060　 62.23% 4.49%
<1595>* NZAMJリート　　54140 　34056　 58.97% 0.34%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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