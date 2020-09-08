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*11:07JST 出来高変化率ランキング（10時台）～田岡化、ウェルスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 10:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6340> 渋谷工 237200 25000 848.8% 2.92%
<6659> メディアGL 6074000 649380 835.35% 4.21%
<7826> フルヤ金属 112000 12760 777.74% -3.89%
<2191> テラ 6709300 1000700 570.46% 16.15%
<2929> ファーマフーズ 8350000 1252400 566.72% 23.51%
<9517> イーレックス 1355900 227540 495.9% -16.89%
<7081> レンティア 440700 124440 254.15% 0.88%
<5341> アサヒ陶 322200 91440 252.36% -5.02%
<2301> 学情 380400 109140 248.54% 3.35%
<4445> リビンテクノ 121900 36520 233.79% 7.47%
<7748> ホロン 87800 26340 233.33% 0.68%
<9624> 長大 252300 87080 189.73% -2.41%
<3772>* ウェルス 105200 38620 172.4% 10.34%
<1447> ITbookHD 4523700 1722540 162.62% -5.08%
<2502> アサヒ 9427200 3747060 151.59% 5.03%
<2335> キューブシス 479100 195620 144.91% 6.64%
<6958> 日本CMK 212000 93300 127.22% 3.38%
<6757>* OSGコーポ 270600 122280 121.3% 4.59%
<6306> 日工 151500 72880 107.88% 4.37%
<3667> enish 3968900 1913340 107.43% -12.36%
<3676> デジタルハーツ 224500 115260 94.78% 8.07%
<8920>* 東祥 384300 202960 89.35% 5.92%
<7192> 日本モーゲジS 306800 165640 85.22% -9.26%
<4113>* 田岡化 70500 38920 81.14% 15.99%
<1448> スペースVHD 373600 215080 73.7% 7.79%
<6908>* イリソ電子 101700 60080 69.27% 2.3%
<6181> パートナーA 2097100 1259560 66.49% -9.79%
<7779> サイバダイン 2130300 1302340 63.57% 7.79%
<2438> アスカネット 116900 72060 62.23% 4.49%
<1595>* NZAMJリート 54140 34056 58.97% 0.34%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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