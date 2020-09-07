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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中外貨準備高、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 外貨準備高(8月) 1兆4025億ドル
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 景気動向指数(7月)
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(7月) 4.5％ 8.9％
20:25 ブ・週次景気動向調査
中・外貨準備高(8月) 3兆1735億ドル 3兆1543億9千万ドル
中・貿易収支(8月) 494.0億ドル 623.3億ドル
米・株式市場は祝日のため休場(レイバー・デー)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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