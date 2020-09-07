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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中外貨準備高、中貿易収支など

2020年9月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、中外貨準備高、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　外貨準備高(8月)　1兆4025億ドル
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　景気動向指数(7月)


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(7月)　4.5％　8.9％
20:25　ブ・週次景気動向調査


中・外貨準備高(8月)　3兆1735億ドル　3兆1543億9千万ドル

中・貿易収支(8月)　494.0億ドル　623.3億ドル

米・株式市場は祝日のため休場(レイバー・デー)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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