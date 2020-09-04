

*15:31JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ



精密機器が下落率トップ。そのほか、情報・通信業、医薬品、サービス業、食料品、電気機器などが下落した。一方で鉄鋼が上昇率トップ。そのほか、空運業、銀行業、輸送用機器、海運業などが上昇した。

1. 鉄鋼 ／ 285.61 ／ 2.85

2. 空運業 ／ 196.39 ／ 1.13

3. 銀行業 ／ 121.9 ／ 0.93

4. 輸送用機器 ／ 2,485.17 ／ 0.65

5. 海運業 ／ 213.7 ／ 0.65

6. ゴム製品 ／ 2,483.03 ／ 0.49

7. ガラス・土石製品 ／ 934.55 ／ 0.23

8. 証券業 ／ 338.58 ／ 0.22

9. 建設業 ／ 1,030.91 ／ -0.02

10. 非鉄金属 ／ 793.68 ／ -0.03

11. 石油・石炭製品 ／ 879.88 ／ -0.10

12. パルプ・紙 ／ 435.41 ／ -0.10

13. その他金融業 ／ 582.85 ／ -0.14

14. 不動産業 ／ 1,208.52 ／ -0.30

15. 陸運業 ／ 1,892.7 ／ -0.39

16. 保険業 ／ 869.58 ／ -0.40

17. 電力・ガス業 ／ 363.74 ／ -0.47

18. 化学工業 ／ 1,957.12 ／ -0.61

19. 卸売業 ／ 1,494.16 ／ -0.69

20. 水産・農林業 ／ 453.64 ／ -0.74

21. 金属製品 ／ 1,000.39 ／ -0.86

22. 繊維業 ／ 504.08 ／ -0.89

23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,619.75 ／ -0.91

24. 鉱業 ／ 189.88 ／ -0.92

25. 小売業 ／ 1,266.18 ／ -1.05

26. 機械 ／ 1,852.94 ／ -1.05

27. その他製品 ／ 3,421.15 ／ -1.28

28. 電気機器 ／ 2,597.89 ／ -1.47

29. 食料品 ／ 1,592.3 ／ -1.50

30. サービス業 ／ 2,297.91 ／ -1.57

31. 医薬品 ／ 3,278.04 ／ -1.84

32. 情報・通信業 ／ 4,227.47 ／ -1.98

33. 精密機器 ／ 8,310.52 ／ -2.17《US》