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出来高変化率ランキング（13時台）～ケイブ、ビートなどがランクイン

2020年9月4日 14:16

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記事提供元：フィスコ


*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ケイブ、ビートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月4日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3747> インタートレ 　5344100 　281040　 1801.54% -3.62%
<7161> じもとHD　　　　 　4046600 　327060　 1137.27% 9.62%
<6599> エブレン　　　　　 　1277300 　172880　 638.84% 13.27%
<3739> コムシード　　　　 　502900 　99340　 406.24% 1.94%
<4381> ビープラッツ　　　 　349800 　88720　 294.27% 21.88%
<4284> ソルクシーズ　　　 　1397100 　355220　 293.31% 3.97%
<8226> 理経　　　　　　　 　873500 　223460　 290.90% -0.5%
<3556>*リネットジャパン 　1919500 　524720　 265.81% 7.98%
<4801> セントラルSP　　 　137800 　37920　 263.40% 1.51%
<6778> アルチザ　　　　　 　1397800 　427440　 227.02% -10.41%
<9052> 山陽電　　　　　　 　243000 　74400　 226.61% -0.76%
<7353> KIYO　　　　　 　481300 　169060　 184.69% 12.51%
<3690> イルグルム　　 　315600 　113840　 177.23% 6.55%
<9425> 日本テレホン　　　 　6459900 　2368680　 172.72% 15.38%
<3760>*ケイブ　　　　　　 　4021200 　1595700　 152.00% -15.49%
<8714>*池田泉州　　　　　 　1739400 　697640　 149.33% 5.39%
<4839> WOWOW　　　　 　128100 　51380　 149.32% 0.84%
<8473> SBI　　　　　　 　4465200 　1898720　 135.17% 2.42%
<9039> サカイ引越　　　　 　65200 　28200　 131.21% 7.05%
<8160> 木曽路　　　　　　 　378400 　167960　 125.29% 0.72%
<3689> イグニス　　　　　 　3768900 　1700060　 121.69% -16.8%
<3542> VEGA　　　　　 　1302900 　591640　 120.22% -8.74%
<4323> 日シス技術　　　　 　145100 　65960　 119.98% 8.27%
<7421> カッパ・クリエ　　 　317400 　145380　 118.32% -0.2%
<1552> ＶＩＸ短期先物　 　628671 　292036.4　 115.27% 9.9%
<9399>*ビート　　　　　　 　1984908 　961608.4　 106.42% 0.97%
<1545> NASDAQ投　　 　374560 　193350　 93.72% -5.41%
<5912> OSJBHD　　　 　862600 　453400　 90.25% 2.62%
<4598>*DELTA-P　　 　427800 　227820　 87.78% 4.5%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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