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*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ケイブ、ビートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月4日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3747> インタートレ 5344100 281040 1801.54% -3.62%
<7161> じもとHD 4046600 327060 1137.27% 9.62%
<6599> エブレン 1277300 172880 638.84% 13.27%
<3739> コムシード 502900 99340 406.24% 1.94%
<4381> ビープラッツ 349800 88720 294.27% 21.88%
<4284> ソルクシーズ 1397100 355220 293.31% 3.97%
<8226> 理経 873500 223460 290.90% -0.5%
<3556>*リネットジャパン 1919500 524720 265.81% 7.98%
<4801> セントラルSP 137800 37920 263.40% 1.51%
<6778> アルチザ 1397800 427440 227.02% -10.41%
<9052> 山陽電 243000 74400 226.61% -0.76%
<7353> KIYO 481300 169060 184.69% 12.51%
<3690> イルグルム 315600 113840 177.23% 6.55%
<9425> 日本テレホン 6459900 2368680 172.72% 15.38%
<3760>*ケイブ 4021200 1595700 152.00% -15.49%
<8714>*池田泉州 1739400 697640 149.33% 5.39%
<4839> WOWOW 128100 51380 149.32% 0.84%
<8473> SBI 4465200 1898720 135.17% 2.42%
<9039> サカイ引越 65200 28200 131.21% 7.05%
<8160> 木曽路 378400 167960 125.29% 0.72%
<3689> イグニス 3768900 1700060 121.69% -16.8%
<3542> VEGA 1302900 591640 120.22% -8.74%
<4323> 日シス技術 145100 65960 119.98% 8.27%
<7421> カッパ・クリエ 317400 145380 118.32% -0.2%
<1552> ＶＩＸ短期先物 628671 292036.4 115.27% 9.9%
<9399>*ビート 1984908 961608.4 106.42% 0.97%
<1545> NASDAQ投 374560 193350 93.72% -5.41%
<5912> OSJBHD 862600 453400 90.25% 2.62%
<4598>*DELTA-P 427800 227820 87.78% 4.5%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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