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記事提供元：フィスコ
*12:50JST 【M&A速報：2020/09/04（1）】ロゼッタ<6182>、音声映像配信ソリューション提供のp2p社と資本業務提携
■ロゼッタ<6182>、音声映像配信ソリューション提供のp2p社とシステム開発で資本業務提携
■動画で組織実行力を高めるマネジメント支援サービス提供のClipLine、総額5億円の資金調達を実施
■患者・病院向けクラウドサービス提供のフロンティア・フィールド、資金調達を実施
■秋田県の共創型コミュニティプラットフォーム運営会社シェアビレッジ、第三者割当増資を実施
■ギガプライズ<3830>子会社のフォーメンバーズ、「イオンハウジング イオンモール津田沼店」を愛知建設に譲渡
■テルモ<4543>、医療関連スタートアップへの投資に特化した中国CDキャピタルの新規ファンドに参画
■レノグループ、ヨロズ<7294>に追加出資 出資比率10.77％に
■モバイル型投薬・点滴デバイス提供のアットドウス、資金調達を実施
■新潟県の印刷会社タカヨシ、PCO・事務局代行事業などのアド・メディックを買収 同社とデザイン制作子会社ディモルギアを合併
■エフビットコミュニケーションズ、新中袖発電所を買収
■丸紅<8002>、メキシコ南部の道路改修・維持管理事業に参画 メキシコ地場ゼネコンのHycsaグループから事業会社の株式取得
■YKKグループ、海外AP事業会社16社を再編
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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