フレンドリーは大阪府の飲食2000円補助が材料視され連日ストップ高

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■ロイヤルホテルやフジオフードGもしっかり
フレンドリー<8209>(東2)は9月4日、一時873円(150円高)まで上げて3日連続ストップ高となり、6月29日以来の800円台回復となった。大阪府の飲食2000円ポイント還元策が材料視されている。
大阪本社で、京阪奈地区を中心に釜揚げうどん「香の川」、海鮮酒場「マルヤス水軍」などを多店舗展開する。大阪府が2日、4人以下で総額5000円以上の飲食をした人を対象に2000円分のポイントを還元する政策を発表し、これを受けて連想買いが集中したという。
「まいどおおきに食堂」などのフジオフードグループ本社<2752>(東1)、ロイヤルホテル<9713>(東2)もしっかり。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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