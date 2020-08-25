

*15:37JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ



空運業が上昇率トップ。米空運株急伸の流れが波及し、ANA<9202>が7％、JAL<9201>も4％超上昇して指数を押し上げた。そのほか、繊維業、銀行業、不動産業、鉄鋼、海運業、保険業などが上昇した。一方で精密機器が下落率トップ。そのほか、その他製品、医薬品は軟調。



1. 空運業 ／ 194.38 ／ 6.03

2. 繊維業 ／ 511.7 ／ 3.05

3. 銀行業 ／ 120.98 ／ 2.86

4. 不動産業 ／ 1,210.79 ／ 2.67

5. 鉄鋼 ／ 282.22 ／ 2.63

6. 海運業 ／ 206.62 ／ 2.56

7. 保険業 ／ 866.39 ／ 2.47

8. パルプ・紙 ／ 436.95 ／ 2.41

9. 非鉄金属 ／ 792.71 ／ 2.39

10. 陸運業 ／ 1,882. ／ 2.34

11. 金属製品 ／ 981.01 ／ 2.15

12. 建設業 ／ 1,039.47 ／ 1.95

13. 輸送用機器 ／ 2,491.73 ／ 1.74

14. ガラス・土石製品 ／ 921.57 ／ 1.69

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,616.14 ／ 1.61

16. 化学工業 ／ 1,947.86 ／ 1.61

17. 石油・石炭製品 ／ 886.43 ／ 1.60

18. 鉱業 ／ 196.3 ／ 1.53

19. ゴム製品 ／ 2,448.04 ／ 1.41

20. 機械 ／ 1,863.07 ／ 1.30

21. 証券業 ／ 334.09 ／ 1.27

22. その他金融業 ／ 572.78 ／ 1.23

23. 卸売業 ／ 1,428.54 ／ 1.21

24. 水産・農林業 ／ 458.33 ／ 1.18

25. 電力・ガス業 ／ 366.11 ／ 1.15

26. サービス業 ／ 2,284.05 ／ 0.99

27. 電気機器 ／ 2,613.25 ／ 0.91

28. 情報・通信業 ／ 4,426.31 ／ 0.59

29. 食料品 ／ 1,622.17 ／ 0.45

30. 小売業 ／ 1,285.97 ／ 0.12

31. 医薬品 ／ 3,416.56 ／ -0.13

32. その他製品 ／ 3,311.4 ／ -0.82

33. 精密機器 ／ 8,202.87 ／ -0.88《US》