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*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タムラ製、高度紙などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月25日 09:48 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1591>* J日経400 14933 924 1516.13% 1.24%
<3891>* 高度紙 124900 35100 255.84% 3.54%
<7039>* ブリッジ 142700 43640 226.99% 0.22%
<4582>* シンバイオ 948800 324800 192.12% -8.77%
<2040>* NYダウブル 17169 6237 175.28% 2.64%
<6768>* タムラ製 940900 369560 154.6% 5.26%
<4323>* 日シス技術 82600 34320 140.68% 4.71%
<4493>* サイバセキュリ 378300 165660 128.36% 10.34%
<6376>* 日機装 1342000 628200 113.63% 7.27%
<4440>* ヴィッツ 510400 255500 99.77% 19.36%
<2170>* LINK&M 835800 445520 87.6% 5.57%
<4442>* バルテス 169400 91720 84.69% 0.64%
<7990>* グローブライ 44000 25260 74.19% 7.01%
<6897>* ツインバード 502200 291980 72% -5.71%
<2749>* JPHD 497200 294500 68.83% -4.48%
<4366>* ダイトーケミ 171200 106860 60.21% 9.76%
<3048>* ビックカメラ 2039100 1292160 57.81% 0.08%
<3976>* シャノン 68900 44060 56.38% 1.85%
<3796>* いい生活 244800 164220 49.07% 0.6%
<3926>* オープンドア 371700 251400 47.85% 9.14%
<2323>* fonfun 729100 497880 46.44% 12.46%
<4293>* セプテーニHD 1715500 1199900 42.97% 6.64%
<4499>* SPEEE 664300 472560 40.57% 8.77%
<7618>* PCDEPOT 158300 112860 40.26% 6.14%
<1577>* 高配当70 537 388.6 38.19% 2.07%
<1482>* iシェアーズ 29805 21775 36.88% -0.28%
<1431>* Lib Work 88900 65680 35.35% 8.06%
<4829>* 日本エンタ 622600 467460 33.19% 2.49%
<5304>* SECカーボン 13000 9840 32.11% 2.3%
<3906>* ALBERT 85600 67660 26.51% 2.02%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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