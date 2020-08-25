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出来高変化率ランキング（9時台）～タムラ製、高度紙などがランクイン

2020年8月25日 10:00

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記事提供元：フィスコ


*10:00JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タムラ製、高度紙などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月25日　09:48　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1591>* J日経400　　　 14933 　924　 1516.13% 1.24%
<3891>* 高度紙　　　　　　　124900 　35100　 255.84% 3.54%
<7039>* ブリッジ　　　　　　142700 　43640　 226.99% 0.22%
<4582>* シンバイオ　　　　　948800 　324800　 192.12% -8.77%
<2040>* NYダウブル　　　　17169 　6237　 175.28% 2.64%
<6768>* タムラ製　　　　　　940900 　369560　 154.6% 5.26%
<4323>* 日シス技術　　　　　82600 　34320　 140.68% 4.71%
<4493>* サイバセキュリ　　　378300 　165660　 128.36% 10.34%
<6376>* 日機装　　　　　　　1342000 　628200　 113.63% 7.27%
<4440>* ヴィッツ　　　　　　510400 　255500　 99.77% 19.36%
<2170>* LINK&M　　　　835800 　445520　 87.6% 5.57%
<4442>* バルテス　　　　　　169400 　91720　 84.69% 0.64%
<7990>* グローブライ　　　　44000 　25260　 74.19% 7.01%
<6897>* ツインバード　　　　502200 　291980　 72% -5.71%
<2749>* JPHD　　　　　　497200 　294500　 68.83% -4.48%
<4366>* ダイトーケミ　　　　171200 　106860　 60.21% 9.76%
<3048>* ビックカメラ　　　　2039100 　1292160　 57.81% 0.08%
<3976>* シャノン　　　　　　68900 　44060　 56.38% 1.85%
<3796>* いい生活　　　　　　244800 　164220　 49.07% 0.6%
<3926>* オープンドア　　　　371700 　251400　 47.85% 9.14%
<2323>* fonfun　　　　729100 　497880　 46.44% 12.46%
<4293>* セプテーニHD　　　1715500 　1199900　 42.97% 6.64%
<4499>* SPEEE　　　　　664300 　472560　 40.57% 8.77%
<7618>* PCDEPOT　　　158300 　112860　 40.26% 6.14%
<1577>* 高配当70　　　　　537 　388.6　 38.19% 2.07%
<1482>* iシェアーズ　　　　29805 　21775　 36.88% -0.28%
<1431>* Lib Work　　88900 　65680　 35.35% 8.06%
<4829>* 日本エンタ　　　　　622600 　467460　 33.19% 2.49%
<5304>* SECカーボン　　　13000 　9840　 32.11% 2.3%
<3906>* ALBERT　　　　85600 　67660　 26.51% 2.02%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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