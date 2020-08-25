

*09:26JST 東京為替：株高持続でドル・円は106円台に上昇

25日午前の東京市場でドル・円は106円近辺で推移。日経平均は一時319円高まで買われており、株高持続への期待でリスク回避的なドル売り・円買いは当面抑制される可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円96銭から106円05銭、ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1795ドル、ユーロ・円は124円92銭から125円03銭。

■今後のポイント

・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性

・追加の経済支援策の実現は困難との見方

・米中対立の長期化懸念

・米追加緩和観測後退

・NY原油先物（時間外取引）：高値42.53ドル 安値42.31ドル 直近値42.52ドル《FA》