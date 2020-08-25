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東京為替：株高持続でドル・円は106円台に上昇

2020年8月25日 09:26

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記事提供元：フィスコ


*09:26JST 東京為替：株高持続でドル・円は106円台に上昇
25日午前の東京市場でドル・円は106円近辺で推移。日経平均は一時319円高まで買われており、株高持続への期待でリスク回避的なドル売り・円買いは当面抑制される可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円96銭から106円05銭、ユーロ・ドルは1.1787ドルから1.1795ドル、ユーロ・円は124円92銭から125円03銭。

■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性
・追加の経済支援策の実現は困難との見方
・米中対立の長期化懸念
・米追加緩和観測後退

・NY原油先物（時間外取引）：高値42.53ドル　安値42.31ドル　直近値42.52ドル《FA》

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