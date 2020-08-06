

*08:30JST 8/6

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27201.52、+373.05）

・ナスダック総合指数は上昇（10998.40、+57.23）

・VIX指数は低下（22.99、-0.77）

・米原油先物は上昇（42.19、+0.49）

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22514.85、-58.81）

・シカゴ日経225先物は下落（22470、大阪比-40）

・1ドル105円50-60銭

・SOX指数は下落（2207.56、-2.25）

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・車名別新車販売（7月）

・オフィス空室率（7月）

・トヨタ、任天堂など決算発表

・安倍首相が広島原爆忌出席後に記者会見

・独製造業受注（6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》