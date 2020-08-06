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記事提供元：フィスコ
*08:30JST 8/6
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（27201.52、+373.05）
・ナスダック総合指数は上昇（10998.40、+57.23）
・VIX指数は低下（22.99、-0.77）
・米原油先物は上昇（42.19、+0.49）
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（22514.85、-58.81）
・シカゴ日経225先物は下落（22470、大阪比-40）
・1ドル105円50-60銭
・SOX指数は下落（2207.56、-2.25）
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・車名別新車販売（7月）
・オフィス空室率（7月）
・トヨタ、任天堂など決算発表
・安倍首相が広島原爆忌出席後に記者会見
・独製造業受注（6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》
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