関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:54JST 【M&A速報：2020/08/04（2）】D2C&Co.、チョコのD2Cブランド展開のβaceと資本業務提携
■丸井グループ<8252>子会社のD2C&Co.、チョコレートのD2Cブランド「Minimal」展開のβaceと資本業務提携
■スマートロック入退室管理「Akerun」提供のフォトシンス、グローバル・ブレインなどから資金調達を実施
■アイシングループ、研究法人の経営統合の検討開始で基本合意
■リコーリース<8566>、オンライン診療システム「ヤードック(YaDoc)」提供のインテグリティ・ヘルスケアに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、ファーストリテとキッコーマン2銘柄で約72円分押し上げ 8/ 4 16:51
- 日本コンピュータ・ダイナミクス 1Qは売上高が40.77億円、システム開発事業及びサポート&サービス事業が増収増益 8/ 4 16:32
- イチネンホールディングス 1Qは2ケタ増収・増益、主力の自動車リース関連事業が好調に推移 8/ 4 15:57
- GSIクレオスは後場もストップ高気配、大幅増益や増配、優待新設など発表し注目集中 8/ 4 15:10
- HUグループHDは新型コロナの拭き取り検査が注目され出直り継続 8/ 4 15:10
広告
広告
広告