エルテスが11時頃から急伸、内部脅威検知サービス拡販に向け協業

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■4日、インテック(富山県富山市)との協業推進を発表
エルテス<3967>(東マ)は8月4日、11時頃から急伸し、12%高の1362円(146円高)をつけて大きく出直っている。同日付で内部脅威検知サービスの拡販に向けた協業・連携を発表し、注目集中となった。
ネットの誹謗中傷・風評被害・SNS炎上対策などを行い、4日付で、内部脅威検知サービス「Internal Risk Intelligence」の拡販に向けTISインテックグループの株式会社インテック(富山県富山市)と協業を推進すると発表した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
・【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
・【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
・【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- GSIクレオスは後場もストップ高気配、大幅増益や増配、優待新設など発表し注目集中 8/ 4 15:10
- HUグループHDは新型コロナの拭き取り検査が注目され出直り継続 8/ 4 15:10
- 京写が大きく反発、新型コロナの影響大だが株価の折り込み進む 8/ 4 15:09
- 医学生物学研究所は「コンパニオン診断薬」の保険適用が注目され急伸 8/ 4 15:08
- メディネットが急伸、新型コロナワクチン開発に向け国立がん研究センターと提携 8/ 4 15:07
広告
広告
広告