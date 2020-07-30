

*08:31JST 7/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26539.57、+160.29）

・ナスダック総合指数は上昇（10542.94、+140.85）

・シカゴ日経225先物は上昇（22530、大阪比+190）

・SOX指数は上昇（2106.30、+45.90）

・VIX指数は低下（24.10、-1.34）

・米原油先物は上昇（41.27、+0.23）

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22397.11、-260.27）

・1ドル104円90-00銭

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・小売売上高（6月）

・百貨店売上高（6月）

・スーパー売上高（6月）

・独国内総生産（GDP）速報値（4-6月）

・独失業率（7月）

・ユーロ圏失業率（6月）

・ユーロ圏景況感指数（7月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）

・独消費者物価指数（7月）

・米GDP速報値（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・米アップル、グーグル（アルファベット）、フェイスブックなど決算発表《ST》