記事提供元：フィスコ
*08:31JST 7/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（26539.57、+160.29）
・ナスダック総合指数は上昇（10542.94、+140.85）
・シカゴ日経225先物は上昇（22530、大阪比+190）
・SOX指数は上昇（2106.30、+45.90）
・VIX指数は低下（24.10、-1.34）
・米原油先物は上昇（41.27、+0.23）
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（22397.11、-260.27）
・1ドル104円90-00銭
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・小売売上高（6月）
・百貨店売上高（6月）
・スーパー売上高（6月）
・独国内総生産（GDP）速報値（4-6月）
・独失業率（7月）
・ユーロ圏失業率（6月）
・ユーロ圏景況感指数（7月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）
・独消費者物価指数（7月）
・米GDP速報値（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・米アップル、グーグル（アルファベット）、フェイスブックなど決算発表《ST》
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