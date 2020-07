渡辺直美、レディー・ガガ新曲で公認パロディ披露！ 世界ビックリ「傑作だ」

お笑い芸人の渡辺直美が7月25日、レディー・ガガの新曲「Rain On Me with Ariana Grande」の公認パロディー動画をYouTubeで公開した。写真:レディー・ガガの新曲パロディーを披露した渡辺直美 画像は渡辺直美公式YouTubeチャンネルより[写真拡大]