TWICE3枚目のベストアルバム「#TWICE3」9月16日発売！ 日本語バージョンもたっぷり

6月1日に「More & More」を発売しガールズグループとしてGaonチャート史上最多売上を記録したTWICE。7月8日(水)に発売した6枚目のJAPANシングル「Fanfare」も、7月20日付けBillboard JAPAN Hot 100・Top Singles Salesで1位を記録しました。



この「More & More」とは違う元気で明るい応援ソングは、「夢」や「希望」、「自分の愛するもの」を色にたとえたビジュアルコンセプトとあいまって、「どんなことがあっても世界はつながっている」との想いを表現したもの。TWICE JAPAN Official SNSでは、TWICEが世界を繋ぐを合い言葉にSNS生配信イベントが実施され、サナの鼻に指を突っ込むダヒョンのライブ動画に盛り上がりました。



そんなTWICEの3枚目のベストアルバム「#TWICE3」が9月16日に発売されることが発表されました。



収録曲は、『The Best Thing I Ever Did』『FANCY』『Feel Special』『MORE & MORE』『STUCK IN MY HEAD』『21:29』のオリジナルバージョンと各曲の日本語バージョンの合計12曲という内容。フォトブック付きのA仕様と、DVD付きのB仕様の2種類の初回限定盤が用意されるほか、購入先毎に異なるオリジナル特典が用意されます。



ワールドワイドに活躍しながら、日本のファンに向けて嬉しいプレゼントをたて続けに届けてくれるTWICEにますます注目です。(文:fy7d)

