ＯＴＳなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8842> ;楽天地;1333%;36000;0.10;3995;-30 <4929> ;アジュバン;700%;14000;0.54;939;-6 <8142> ;トーホー;457%;33800;0.08;1878;-12 <8006> ;ユアサフナ;400%;400;1.30;2896;0 <3166> ;OCHI・HD;321%;4500;0.10;1537;-13 <4564> ;ＯＴＳ;292%;3997600;3.58;124;-2 <6779> ;日電波;265%;81400;1.76;317;-8 <7506> ;ハウスローゼ;250%;1500;0.65;1585;-11 <8013> ;ナイガイ;208%;12500;3.68;357;-1 <3458> ;シーアールイー;197%;31200;0.18;1591;-34 <1470> ;J400レバ;194%;35;0.87;18830;-310 <9993> ;ヤマザワ;181%;7800;0.18;1730;18 <7187> ;ジェイリース;161%;157300;3.35;328;2 <5923> ;高田機;129%;900;13.33;2399;6 <5742> ;ＮＩＣ;125%;2000;2.82;832;3 <9979> ;大庄;121%;61800;0.07;1125;-3 <7999> ;MUTOHHD;118%;1300;3.84;1506;-31 <6217> ;津田駒;117%;12900;1.50;873;-23 <2294> ;柿安本店;116%;10700;0.20;2585;-75 <7872> ;エステールHD;106%;1900;1.09;631;-8
[コメント]
ＯＴＳの信用倍率は直近で3.58倍と取り組み妙味はないが、1月の60倍台からは取り組みは大きく改善している。今後は安値圏での期日が続くため、底堅さが意識されてくる可能性がありそうだ。《FA》
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