マーケット RSS

 

ＯＴＳなど／来週の買い需要

2020年7月22日 16:47

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8842> ;楽天地;1333%;36000;0.10;3995;-30 <4929> ;アジュバン;700%;14000;0.54;939;-6 <8142> ;トーホー;457%;33800;0.08;1878;-12 <8006> ;ユアサフナ;400%;400;1.30;2896;0 <3166> ;OCHI・HD;321%;4500;0.10;1537;-13 <4564> ;ＯＴＳ;292%;3997600;3.58;124;-2 <6779> ;日電波;265%;81400;1.76;317;-8 <7506> ;ハウスローゼ;250%;1500;0.65;1585;-11 <8013> ;ナイガイ;208%;12500;3.68;357;-1 <3458> ;シーアールイー;197%;31200;0.18;1591;-34 <1470> ;J400レバ;194%;35;0.87;18830;-310 <9993> ;ヤマザワ;181%;7800;0.18;1730;18 <7187> ;ジェイリース;161%;157300;3.35;328;2 <5923> ;高田機;129%;900;13.33;2399;6 <5742> ;ＮＩＣ;125%;2000;2.82;832;3 <9979> ;大庄;121%;61800;0.07;1125;-3 <7999> ;MUTOHHD;118%;1300;3.84;1506;-31 <6217> ;津田駒;117%;12900;1.50;873;-23 <2294> ;柿安本店;116%;10700;0.20;2585;-75 <7872> ;エステールHD;106%;1900;1.09;631;-8


[コメント]

ＯＴＳの信用倍率は直近で3.58倍と取り組み妙味はないが、1月の60倍台からは取り組みは大きく改善している。今後は安値圏での期日が続くため、底堅さが意識されてくる可能性がありそうだ。《FA》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  2. 第一三共が出直り強める、英国アストラゼネカの新型コロナワクチン報道で注目再燃
  3. アスカネットは空中結像ASKA3Dプレートの量産期入りが接近
  4. 恵和が後場急伸、米アップル社のカーボンニュートラル化に参画とされ注目集める
  5. フィードフォースは21年5月期大幅増収増益予想
  1. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  2. 『量子暗号通信』開発で国家プロジェクト始動へ　注目株は?
  3. ”バイデン大統領”が誕生した時のマーケットの反応は?
  4. 第一三共が出直り強める、英国アストラゼネカの新型コロナワクチン報道で注目再燃
  5. 投資運用で注視すべき主要なアメリカ経済指標とは　前編
  1. ウシオ電機は紫外線殺菌・ウイルス不活化ユニット「Care222」が注目され2日続伸
  2. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  3. 帝人は「洗える！冷感マスク」が注目され反発して始まる
  4. NY外為：リスク回避が後退、ウイルスワクチン治験の良好な結果を好感
  5. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • NX300h 特別仕様車“Spice & Chic”（トヨタ自動車の発表資料より）
  • 1968年、L10Bにマイナーチェンジしてクーラーが装備可能となったコスモスポーツ ©sawahajime
  • 世界初公開されたクロスオーバーEV「アリア」（画像：日産自動車の発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒

日産・アリアの発表。（画像: 日産自動車の発表資料より）

2021年EVラッシュ　日産・アリアのライバル　筆頭はテスラ・モデルYか　背景はEU規制

バルトネラ属細菌が血管内皮細胞に作用する仕組み（画像: 藤田医科大学の発表資料より）

「血管新生」引き起こす因子を細菌から初めて発見　創薬などに期待　藤田医科大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体