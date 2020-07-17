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トーソーはフジテレビ系列の木曜ドラマ「アンサング・シンデレラ　病院薬剤師の処方箋」へ美術協力

2020年7月17日 13:18

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー＜５９５６＞（東２）は、フジテレビ系列木曜ドラマ「アンサングシンデレラ　病院薬剤師の処方箋」に美術協力をした。

窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー＜５９５６＞（東２）は、フジテレビ系列木曜ドラマ「アンサングシンデレラ　病院薬剤師の処方箋」に美術協力をした。[写真拡大]

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　窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー<5956>(東2)は、フジテレビ系列木曜ドラマ「アンサングシンデレラ　病院薬剤師の処方箋」に美術協力をした。

■協力製品

写真左=【病室セット】カーテンレール　ニューリブ　アルミホワイト (固定吊棒仕様) 写真右=【調剤室セット】アルミブラインド　ベネアル25　TB-831

■各製品の詳細は以下URLから

カーテンレール　ニューリブ 　https://www.toso.co.jp/products/c_rail/k_rail/newrib/ アルミブラインド 　https://www.toso.co.jp/products/aluminumblind/

■番組概要

　放送:フジテレビ系列　2020年7月16日～毎週木曜日　夜10時放送 　タイトル:「アンサング・シンデレラ　病院薬剤師の処方箋」 　公式サイト:https://www.fujitv.co.jp/unsung/index.html (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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