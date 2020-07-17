トーソーはフジテレビ系列の木曜ドラマ「アンサング・シンデレラ　病院薬剤師の処方箋」へ美術協力

窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー＜５９５６＞（東２）は、フジテレビ系列木曜ドラマ「アンサングシンデレラ 病院薬剤師の処方箋」に美術協力をした。[写真拡大]
窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー<5956>(東2)は、フジテレビ系列木曜ドラマ「アンサングシンデレラ 病院薬剤師の処方箋」に美術協力をした。
■協力製品
写真左=【病室セット】カーテンレール ニューリブ アルミホワイト (固定吊棒仕様) 写真右=【調剤室セット】アルミブラインド ベネアル25 TB-831
■各製品の詳細は以下URLから
カーテンレール ニューリブ https://www.toso.co.jp/products/c_rail/k_rail/newrib/ アルミブラインド https://www.toso.co.jp/products/aluminumblind/
■番組概要
放送:フジテレビ系列 2020年7月16日～毎週木曜日 夜10時放送 タイトル:「アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋」 公式サイト:https://www.fujitv.co.jp/unsung/index.html (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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