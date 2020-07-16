

*20:58JST 欧州為替：ユーロ・ドルは1.1414ドルまで上昇

日本時間16日午後8時45分、欧州中央銀行(ECB)は、主要政策金利(0.00％)、預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限、-0.50％)、限界貸出金利(上限、0.25％)を据え置きとすることを発表した。



発表後、ユーロ・ドルは1.1398ドルから1.1414ドルまで上昇し、122円11銭から122円25銭まで上昇した。

【金融政策】

・欧州中央銀行(ECB)

・主要政策金利を0.00％に据え置き

・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を-0.50％に据え置き

・限界貸出金利(上限)を0.25％に据え置き

「パンデミック緊急購入プログラム（PEPP）を1.35兆ユーロで維持」

「金利はインフレ率が目標に近づくまで現水準がそれ以下」《KK》