記事提供元：フィスコ
*16:41JST 【M&A速報：2020/07/16（2）】JKホールディングス、日本板硝子傘下の京都板硝子を買収
■JKホールディングス<9896>、日本板硝子<5202>傘下の京都板硝子を買収
■お金のマッチングプラットフォーム「お金の健康診断」提供の400F、MBOを実施
■エプコ<2311>、電力売買・供給業のSBパワーへENESAP事業譲渡の検討開始
■メンバーズ<2130>、子会社でマーケティングリサーチシステム運営のポップインサイトを吸収合併
■凸版印刷<7911>、官公庁向けデジタル行政プラットフォームサービスなど展開のグラファーと資本業務提携
■エスクリ<2196>、ティーケーピー<3479>と資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 新興市場銘柄ダイジェスト:サーバーワークスは急落、きずなHDが急騰 7/16 16:33
- ファーストコーポレーションの中期経営計画(2021年5期～2023年5期) 7/16 16:19
- 東京衡機 ストップ高買い気配、第1四半期の高い業績変化率を評価 7/16 14:54
- TKPが後場一段高、エスクリの株式取得・業務提携が注目される 7/16 14:49
- 帝人が逆行高、感染者拡大を受け陰圧「エアロシェルター」が注目される 7/16 14:48
広告
広告
広告