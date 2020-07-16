サーバーワークス　急落、第1四半期営業利益は31％減／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:37JST <4434> サーバーワークス 17040 -2160
急落。21年2月期第1四半期（20年3-5月）の営業利益を前年同期比30.5％減の0.69億円と発表している。リセールが好調だったことから売上高は33.5％増の19.22億円に伸びたものの、売上原価が40.3％増の16.78億円、販管費が21.9％増の1.75億円と膨らみ、利益を圧迫した。《US》
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