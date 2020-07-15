

*15:03JST Gunosy---急落、今期増益見通しもトップラインは大幅減予想

Gunosy<6047>は急落。前日に20年5月期の決算を発表、営業利益は8.6億円で前期比62.7％減益、従来予想の10億円を下回る着地になった。利益率の高いGunosy Adsに係る広告主数が伸び悩んだことが収益押し下げ要因となった。21年5月期は10.3-14.1億円のレンジ予想で、下限レベルでも2ケタ増益を見込んでいる。増益見通しに一旦好反応も、トップラインは大幅な落ち込み見通しであり、成長期待などは低下する形とみられる。《HH》