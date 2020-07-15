*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アートスパーク、ケイブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月15日 14:36 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<1487> 上米債HE 10315 157.4 6453.37% 0.1%
<6172> メタップス 894800 59560 1402.35% 9.69%
<1434> JESCOHD 693300 55780 1142.92% 5.64%
<4397> チームスピリット 1546200 142840 982.47% -17.94%
<6199> セラク 4028400 400980 904.64% 23%
<2521> 上場米HE 265340 36466 627.64% 1.99%
<1580> 日経-1倍 68310 9770 599.18% -1.24%
<3663>* アートスパーク 342100 49400 592.51% 7.24%
<9264> ポエック 95800 15400 522.08% 5.48%
<1475> iSTOPIX 336292 58388 475.96% 1.56%
<6182> ロゼッタ 754200 132440 469.47% 5.72%
<6047> Gunosy 1282800 234640 446.71% -9.3%
<3967> エルテス 478200 92520 416.86% -19.43%
<7077> ALiNK 61100 13800 342.75% -8.62%
<7610> テイツー 40364000 9135340 341.84% 3.88%
<8273> イズミ 990900 242340 308.89% 20.86%
<3810> サイバーS 617200 151480 307.45% 3.8%
<3021> PCNET 335800 82500 307.03% 5.13%
<4443> Sansan 1040600 261280 298.27% 10.61%
<4429> リックソフト 203900 51260 297.78% -15.31%
<3858> ユビキタスAI 944600 237740 297.32% 13.42%
<1456> 225ベア 78163 19801 294.74% -1.36%
<6192> ハイアス 2513100 667680 276.39% 13.69%
<9326> 関通 528600 141660 273.15% -11.19%
<3683> サイバリンクス 590000 161320 265.73% 5.75%
<7035> anfac 239000 65600 264.33% 7.52%
<1459> 楽天Dベア 3208333 915947 250.27% -3.15%
<2040> NYダウブル 59671 17141.4 248.11% 5.66%
<8051> 山善 301800 88660 240.40% 5%
<3760>* ケイブ 1160400 347540 233.89% -5.07%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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