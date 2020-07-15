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出来高変化率ランキング（14時台）～アートスパーク、ケイブなどがランクイン

2020年7月15日 15:00

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記事提供元：フィスコ


*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アートスパーク、ケイブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月15日　14:36　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<1487> 上米債HE　　　　 　10315 　157.4　 6453.37% 0.1%
<6172> メタップス　　　　 　894800 　59560　 1402.35% 9.69%
<1434> JESCOHD　　 　693300 　55780　 1142.92% 5.64%
<4397> チームスピリット　 　1546200 　142840　 982.47% -17.94%
<6199> セラク　　　　　　 　4028400 　400980　 904.64% 23%
<2521> 上場米HE　　　　 　265340 　36466　 627.64% 1.99%
<1580> 日経-1倍　　　　 　68310 　9770　 599.18% -1.24%
<3663>* アートスパーク　　 　342100 　49400　 592.51% 7.24%
<9264> ポエック　　　　　 　95800 　15400　 522.08% 5.48%
<1475> iSTOPIX　　 　336292 　58388　 475.96% 1.56%
<6182> ロゼッタ　　　　　 　754200 　132440　 469.47% 5.72%
<6047> Gunosy　　　 　1282800 　234640　 446.71% -9.3%
<3967> エルテス　　　　　 　478200 　92520　 416.86% -19.43%
<7077> ALiNK　　　　 　61100 　13800　 342.75% -8.62%
<7610> テイツー　　　　　 　40364000 　9135340　 341.84% 3.88%
<8273> イズミ　　　　　　 　990900 　242340　 308.89% 20.86%
<3810> サイバーS　　　　 　617200 　151480　 307.45% 3.8%
<3021> PCNET　　　　 　335800 　82500　 307.03% 5.13%
<4443> Sansan　　　 　1040600 　261280　 298.27% 10.61%
<4429> リックソフト　　　 　203900 　51260　 297.78% -15.31%
<3858> ユビキタスAI　　 　944600 　237740　 297.32% 13.42%
<1456> 225ベア　　　　 　78163 　19801　 294.74% -1.36%
<6192> ハイアス　　　　　 　2513100 　667680　 276.39% 13.69%
<9326> 関通　　　　　　　 　528600 　141660　 273.15% -11.19%
<3683> サイバリンクス　　 　590000 　161320　 265.73% 5.75%
<7035> anfac　　　　 　239000 　65600　 264.33% 7.52%
<1459> 楽天Dベア　　　　 　3208333 　915947　 250.27% -3.15%
<2040> NYダウブル　　　 　59671 　17141.4　 248.11% 5.66%
<8051> 山善　　　　　　　 　301800 　88660　 240.40% 5%
<3760>* ケイブ　　　　　　 　1160400 　347540　 233.89% -5.07%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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