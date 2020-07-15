SERIOHD　大幅に5日続伸、21年5月期の営業利益予想49.3％増、年間配当予想は8円に増額／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:43JST <6567> SERIOHD 970 +25
大幅に5日続伸。21年5月期の営業利益予想を前期比49.3％増の2.04億円と発表している。放課後事業や保育事業が伸長し、利益拡大を牽引する見通し。年間配当予想は8.00円（前期6.00円）に増額する。同時に発表した20年5月期の営業利益は115.0％増の1.36億円で着地した。保育事業で保育士の採用活動効率を高めて採用費を抑制した結果、利益が押し上げられた。《HH》
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