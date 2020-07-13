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内外テック　急騰、今期営業利益の大幅増益見通しや増配計画を好感／新興市場スナップショット

2020年7月13日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST <3374> 内外テック 3195 +356
急騰し年初来高値。従来非開示としていた21年3月期の営業利益予想を前期比58.5％増の8.67億円（前期実績5.47億円）と発表している。年間配当予想は48円とし、前期（29円）から増額する。これまで新型コロナウイルス感染拡大の影響で合理的な算定が困難としてきたが、半導体市場・半導体製造装置市場の中長期的な成長を見据え、可能な限り合理的な算定を行ったとしている。《US》

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