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出来高変化率ランキング（13時台）～カヤック、サン電子などがランクイン

2020年7月13日 14:33

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記事提供元：フィスコ


*14:33JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カヤック、サン電子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月13日　13:56　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2370> MDNT　　　　　 　66325600 　3128880　 2019.79% 24.47%
<6093> エスクローAJ　　 　24369700 　1495340　 1529.71% 24.58%
<3826> システムインテ　　 　1120100 　145320　 670.78% -18.29%
<9740> CSP　　　　　　 　347100 　50500　 587.33% -1.17%
<2706> ブロッコリー　　　 　1087400 　159000　 583.90% 9.96%
<4570> 免疫生物　　　　　 　315000 　55560　 466.95% 8.65%
<3446> ジェイテックコーポレーション　124600 　22580　 451.82% 11.22%
<8016> オンワードHD　　 　4862400 　929240　 423.27% 7.04%
<3845> アイフリーク　　　 　1040700 　208960　 398.04% 0%
<3904>* カヤック　　　　　 　209200 　43820　 377.41% 13.96%
<7818> トランザクショ　　 　640200 　137500　 365.60% -5.29%
<3288> オープンハウス　　 　1998700 　462400　 332.24% -6.17%
<7317> 松屋R&D　　　　 　366200 　86500　 323.35% 8.62%
<4577> ダイト　　　　　　 　217900 　51860　 320.17% -14.74%
<3850>* NTTDIM　　　 　34100 　8140　 318.92% -2.89%
<3194> キリン堂HD　　　 　299600 　72300　 314.38% 12%
<3940> ノムラシステム　　 　2923300 　723700　 303.94% 20.51%
<1716>* 第一カッター　　　 　66200 　17480　 278.72% 8.58%
<6736>* サン電子　　　　　 　131100 　34980　 274.79% -0.24%
<8194> ライフコーポ　　　 　587600 　162760　 261.02% 12.92%
<4367> 広栄化　　　　　　 　219400 　61300　 257.91% 8.33%
<4829> 日本エンター　　 　1423900 　400140　 255.85% -1.85%
<9418> USENNEX　　 　1630400 　461240　 253.48% 2.79%
<4433>* ヒトコムHD　　　 　135500 　38560　 251.40% 2.39%
<8167> リテールPT　　　 　525200 　178080　 194.92% 13.36%
<4668> 明光ネット　　　　 　334900 　116600　 187.22% -8.48%
<6668> プラズマ　　　　　 　207600 　72620　 185.87% -5.84%
<3564>* LIXILビバ　　 　527900 　186140　 183.60% -0.04%
<8185>* チヨダ　　　　　　 　109400 　38980　 180.66% -5.71%
<3546> アレンザHD　　　 　238000 　85580　 178.10% 2.75%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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