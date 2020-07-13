*14:33JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カヤック、サン電子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 13:56 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2370> MDNT 66325600 3128880 2019.79% 24.47%
<6093> エスクローAJ 24369700 1495340 1529.71% 24.58%
<3826> システムインテ 1120100 145320 670.78% -18.29%
<9740> CSP 347100 50500 587.33% -1.17%
<2706> ブロッコリー 1087400 159000 583.90% 9.96%
<4570> 免疫生物 315000 55560 466.95% 8.65%
<3446> ジェイテックコーポレーション 124600 22580 451.82% 11.22%
<8016> オンワードHD 4862400 929240 423.27% 7.04%
<3845> アイフリーク 1040700 208960 398.04% 0%
<3904>* カヤック 209200 43820 377.41% 13.96%
<7818> トランザクショ 640200 137500 365.60% -5.29%
<3288> オープンハウス 1998700 462400 332.24% -6.17%
<7317> 松屋R&D 366200 86500 323.35% 8.62%
<4577> ダイト 217900 51860 320.17% -14.74%
<3850>* NTTDIM 34100 8140 318.92% -2.89%
<3194> キリン堂HD 299600 72300 314.38% 12%
<3940> ノムラシステム 2923300 723700 303.94% 20.51%
<1716>* 第一カッター 66200 17480 278.72% 8.58%
<6736>* サン電子 131100 34980 274.79% -0.24%
<8194> ライフコーポ 587600 162760 261.02% 12.92%
<4367> 広栄化 219400 61300 257.91% 8.33%
<4829> 日本エンター 1423900 400140 255.85% -1.85%
<9418> USENNEX 1630400 461240 253.48% 2.79%
<4433>* ヒトコムHD 135500 38560 251.40% 2.39%
<8167> リテールPT 525200 178080 194.92% 13.36%
<4668> 明光ネット 334900 116600 187.22% -8.48%
<6668> プラズマ 207600 72620 185.87% -5.84%
<3564>* LIXILビバ 527900 186140 183.60% -0.04%
<8185>* チヨダ 109400 38980 180.66% -5.71%
<3546> アレンザHD 238000 85580 178.10% 2.75%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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