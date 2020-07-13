記事提供元：フィスコ
*14:30JST 電算システム---ピーエスアイの持株会社であるACAS2の株式の取得、完全子会社化
電算システム<3630>は10日、ACAS2を完全子会社化することを発表。
電算システムは、独立系総合型情報処理サービス企業として、情報サービス事業と収納代行サービス事業を展開。インターネット、モバイル、IoTの普及に伴い、顧客システムへの侵害や脅威が深刻化、急増していることに伴い、「情報セキュリティ事業」を強化、発展していく方針。
ピーエスアイは、米国等世界の最先端の情報セキュリティ関連製品の輸入販売と技術サポートを提供。最先端の次世代ファイアウォールやUTM製品、さらにはAIを駆使したサイバーセキュリティシステム等を日本の顧客に最適な形で販売。ACAS2は、ACAシナジー3号投資事業有限責任組合がその株式100%を保有する会社であり、ピーエスアイの株式100%を保有する持株会社。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- コスモス薬品 急伸、前期上振れ決算や6月の月次好調持続を評価 7/13 14:30
- パイプドＨＤ 情報資産プラットフォーム「スパイラル(R)」新版を発表 7/13 14:26
- 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 第三者割当による新投資口発行 7/13 14:21
- 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 2020年6月の月次発電量実績 7/13 14:17
- SBテクノロジー MIRACLE ZBX 5.0の発売を発表 7/13 14:01
広告
広告
広告