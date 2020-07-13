ＩＴｂｏｏｋＨＤ　一時ストップ高、内閣府のデジタル人材派遣制度に選出／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:12JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 678 +38
一時ストップ高。グループ企業のITbook（東京都港区）が内閣府地方創生推進室のデジタル人材派遣制度で選出されたと発表している。内閣府地方創生推進室はデジタル専門人材を一部の地方公共団体（全19市町）に派遣することを決めており、ITbookは石川県加賀市、奈良県田原本町、広島県安芸太田町の3市町への派遣会社として選ばれた。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ＩＧポート 急落、今期営業利益は52％減見込む／新興市場スナップショット 7/13 13:37
- ＭＤＮＴ 一時ストップ高、台湾企業の新型コロナ迅速抗体検査キットを医療機関に提供へ／新興市場スナップショット 7/13 12:59
- ダイケン 大幅に3日続伸、21年2月期第1四半期の営業利益0.55億円、中間予想に対する進捗率91.7％／新興市場スナップショット 7/13 10:13
- ブロッコリー 大幅に続伸、21年2月期第1四半期の営業利益294.5％増、映画の収益配分寄与／新興市場スナップショット 7/13 09:55
- 大和コン 大幅に3日ぶり反発、31日を基準日に1対1.2の株式分割／新興市場スナップショット 7/13 09:32
広告
広告
広告