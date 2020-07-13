ＩＧポート　急落、今期営業利益は52％減見込む／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:37JST <3791> ＩＧポート 1410 -208
急落。21年5月期の営業利益予想を前期比51.6％減の1.70億円と発表している。映像制作事業や出版事業などで制作や刊行を進める一方、アプリ事業はまだ投資段階にあるとしている。なお、同時に発表した20年5月期の営業損益は3.51億円の黒字（前期実績3.07億円の赤字）で着地した。《US》
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