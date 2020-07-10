*11:18JST 出来高変化率ランキング（10時台）～コックス、大戸屋HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月10日 10:49 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2705>* 大戸屋HD 503900 27700 1719.13% 19.21%
<3639> ボルテージ 2507400 244160 926.95% -3.4%
<4763> クリーク&リバ 722100 73960 876.34% 22.74%
<2303> ドーン 682500 82900 723.28% 11.82%
<3697> SHIFT 629500 133660 370.97% 13.81%
<3966> ユーザベース 472300 110520 327.34% -7.91%
<8028> ファミマ 6816300 1644920 314.38% 7.06%
<3858> ユビキタスAI 290600 74040 292.49% 4.6%
<2695> くら寿司 359500 112040 220.87% -7.78%
<6535> アイモバイル 355900 116440 205.65% 14.62%
<1542> 純銀信託 40632 15116.8 168.79% 1.25%
<4931> 新日本製薬 181000 68220 165.32% 8.18%
<6432> 竹内製作 458500 177480 158.34% 3.61%
<4766> ピーエイ 1838600 754780 143.59% 3.31%
<8163> SRSHD 244500 100720 142.75% -4.36%
<8256>* プロルート 5904900 2450820 140.94% 11.07%
<3020> アプライド 166700 70900 135.12% -7.86%
<8200> リンガハット 291800 132240 120.66% -0.89%
<9876>* コックス 1305900 618180 111.25% 6.9%
<1595>* NZAMJリート 60010 28570 110.05% -1.05%
<9716> 乃村工 422500 201660 109.51% -7.92%
<6291>* エアーテック 1145600 551560 107.7% 9%
<6629>* テクノHR 1251400 603860 107.23% 9.73%
<8074> ユアサ商 60800 29360 107.08% -1.02%
<7818> トランザクショ 152800 75300 102.92% 5%
<6463> TPR 81900 42180 94.17% 7.8%
<4442> バルテス 165700 93840 76.58% 5.71%
<4970>* 東洋合成 200300 113520 76.44% 17.69%
<3984>* ユーザローカル 95100 55600 71.04% 8.37%
<9900> サガミHD 147800 86640 70.59% -5.16%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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