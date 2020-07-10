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出来高変化率ランキング（10時台）～コックス、大戸屋HDなどがランクイン

2020年7月10日 11:18

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記事提供元：フィスコ


*11:18JST 出来高変化率ランキング（10時台）～コックス、大戸屋HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月10日　10:49　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2705>* 大戸屋HD　　　　 503900 　27700　 1719.13% 19.21%
<3639> ボルテージ　　　　　2507400 　244160　 926.95% -3.4%
<4763> クリーク&リバ　　　722100 　73960　 876.34% 22.74%
<2303> ドーン　　　　　　　682500 　82900　 723.28% 11.82%
<3697> SHIFT　　　　　629500 　133660　 370.97% 13.81%
<3966> ユーザベース　　　　472300 　110520　 327.34% -7.91%
<8028> ファミマ　　　　　　6816300 　1644920　 314.38% 7.06%
<3858> ユビキタスAI　　　290600 　74040　 292.49% 4.6%
<2695> くら寿司　　　　　　359500 　112040　 220.87% -7.78%
<6535> アイモバイル　　　　355900 　116440　 205.65% 14.62%
<1542> 純銀信託　　　　　　40632 　15116.8　 168.79% 1.25%
<4931> 新日本製薬　　　　　181000 　68220　 165.32% 8.18%
<6432> 竹内製作　　　　　　458500 　177480　 158.34% 3.61%
<4766> ピーエイ　　　　　　1838600 　754780　 143.59% 3.31%
<8163> SRSHD　　　　　244500 　100720　 142.75% -4.36%
<8256>* プロルート　　　　　5904900 　2450820　 140.94% 11.07%
<3020> アプライド　　　　　166700 　70900　 135.12% -7.86%
<8200> リンガハット　　　　291800 　132240　 120.66% -0.89%
<9876>* コックス　　　　　　1305900 　618180　 111.25% 6.9%
<1595>* NZAMJリート　　60010 　28570　 110.05% -1.05%
<9716> 乃村工　　　　　　　422500 　201660　 109.51% -7.92%
<6291>* エアーテック　　　　1145600 　551560　 107.7% 9%
<6629>* テクノHR　　　　　1251400 　603860　 107.23% 9.73%
<8074> ユアサ商　　　　　　60800 　29360　 107.08% -1.02%
<7818> トランザクショ　　　152800 　75300　 102.92% 5%
<6463> TPR　　　　　　　81900 　42180　 94.17% 7.8%
<4442> バルテス　　　　　　165700 　93840　 76.58% 5.71%
<4970>* 東洋合成　　　　　　200300 　113520　 76.44% 17.69%
<3984>* ユーザローカル　　　95100 　55600　 71.04% 8.37%
<9900> サガミHD　　　　　147800 　86640　 70.59% -5.16%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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