マーケット RSS

 

サイバーリンクスは14年の高値目指す

2020年7月10日 08:06

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

　サイバーリンクス<3683>(東1)はITクラウド事業およびモバイルネットワーク事業を展開している。20年12月期はITクラウド事業が牽引して大幅増益予想である。収益拡大を期待したい。株価は急伸した6月の年初来高値から一旦反落したが、自律調整を交えながら14年の上場来高値を目指す展開を期待したい。

■ITクラウド事業とモバイルネットワーク事業を展開

　ITクラウド事業(食品流通業および官公庁などの顧客向けに基幹業務システムなどのクラウドサービスを提供)、およびモバイルネットワーク事業(ドコモショップ運営の二次代理店として和歌山県で7店舗)を展開している。

■20年12月期大幅増益予想

　20年12月期連結業績予想は、売上高が19年12月期比33.3%増の139億26百万円、営業利益が42.0%増の6億39百万円、経常利益が38.8%増の6億40百万円、純利益が39.8%増の3億92百万円としている。ITクラウド事業が牽引して大幅増益予想である。

　第1四半期は売上高が33億89百万円、営業利益が2億84百万円だった。モバイルネットワーク事業は消費者の端末購入意欲減退で低調だが、ITクラウド事業の好調が牽引した。第1四半期の進捗率は売上高24.3%、営業利益44.4%と順調だった。通期も収益拡大を期待したい。

■株価は14年の高値目指す

　なお5月14日に自己株式取得(上限30万株・3億円、取得期間20年5月15日～21年3月31日に)を発表している。

　株価は急伸した6月の年初来高値から一旦反落したが、自律調整を交えながら14年の上場来高値を目指す展開を期待したい。7月9日の終値は2044円、時価総額は約106億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望7月9日号　金融バブルが起こすインフレ懸念で株式から金投資へ　景気は新型コロナウイルスの感染拡大次第
  2. NY原油：底堅い動きで40.90ドル、一時41ドル台まで買われる
  3. 保土谷化学が急伸、「iPhone」全新機種に有機ELと伝えられ関連株の値動き活発
  4. 日経平均テクニカル:続落、25日線下向いて遅行線は「弱気」
  5. 米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少、ドル強含む
  1. ティアックは筆頭株主の異動が材料視されストップ高
  2. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発
  3. ローリスクハイリターン!? IPO株で投資運用を始めてみよう　前編
  4. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：日米コロナ2次感染状況、米非製造業ISM景況指数、新興市場IPO
  5. ローリスクハイリターン!? IPO株で投資運用を始めてみよう　後編
  1. サウジアラビア、原油の自主減産を6月で終了
  2. アスカネットが空前の大型投資、空中結像技術の本格展開に向け6月下旬稼働で「技術開発センター」を設立
  3. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　前編
  4. NY原油：続伸、一時40.60ドルまで買われる
  5. ダイキンとコロナが「換気エアコン」注目されて高い

広告

写真で見るニュース

  • 室内で新型コロナウイルスを含んだ飛沫核が移動する様子（上）と換気によって飛沫核の拡散が防げる様子（下）（画像：クイーンズランド工科大学の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • スズキ・アクロス（画像: スズキの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

LIDARによる測距値とONC-W1カメラの輝度データで、はやぶさ2の軌道修正が可能に。画像：RISE惑星探査プロジェクトの発表資料 (c) 国立天文台

やぶさ2で行われた軌道改良とは?　リュウグウに着陸させた技術

相場展望7月9日号　金融バブルが起こすインフレ懸念で株式から金投資へ　景気は新型コロナウイルスの感染拡大次第

研究の概要（画像: 名古屋大学の報道発表資料より）

20倍の効率でタンパク質合成する人工mRNA開発　医薬品への応用期待　名大ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体