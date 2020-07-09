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東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ

2020年7月9日 16:25

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記事提供元：フィスコ


*16:25JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が上昇率トップ

情報・通信業が上昇率トップ。ソフトバンクG<9984>が4.52％上昇して指数を押し上げた。アリババグループの株価が前日の米株市場で一時9％超の急騰となり、含み益の拡大が材料視される展開に。そのほか、電力・ガス業、電気機器、証券業などが上昇した。一方、空運業、不動産業、鉄鋼、金属製品、海運業などが下落した。

1. 情報・通信業 ／ 4,248.2 ／ 1.60
2. 電力・ガス業 ／ 376.55 ／ 0.89
3. 電気機器 ／ 2,549.51 ／ 0.68
4. 証券業 ／ 313.65 ／ 0.50
5. 非鉄金属 ／ 769.27 ／ 0.39
6. 保険業 ／ 813.53 ／ 0.37
7. 精密機器 ／ 8,144.84 ／ 0.17
8. 小売業 ／ 1,225.98 ／ 0.13
9. パルプ・紙 ／ 445.69 ／ 0.09
10. 化学工業 ／ 1,910.51 ／ -0.01
11. 機械 ／ 1,768.75 ／ -0.03
12. 銀行業 ／ 115.23 ／ -0.16
13. その他金融業 ／ 558.6 ／ -0.18
14. 卸売業 ／ 1,316.41 ／ -0.27
15. 建設業 ／ 994.73 ／ -0.32
16. その他製品 ／ 3,017.3 ／ -0.35
17. 石油・石炭製品 ／ 840.66 ／ -0.39
18. サービス業 ／ 2,129.08 ／ -0.49
19. 水産・農林業 ／ 434.86 ／ -0.53
20. 輸送用機器 ／ 2,354.39 ／ -0.55
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,497.47 ／ -0.55
22. ゴム製品 ／ 2,430.47 ／ -0.59
23. 繊維業 ／ 488.24 ／ -0.60
24. 鉱業 ／ 185.86 ／ -0.71
25. 食料品 ／ 1,573.7 ／ -0.73
26. 医薬品 ／ 3,257.82 ／ -0.81
27. 陸運業 ／ 1,857.64 ／ -0.89
28. ガラス・土石製品 ／ 868.41 ／ -0.91
29. 海運業 ／ 199.45 ／ -0.96
30. 金属製品 ／ 948.2 ／ -1.00
31. 鉄鋼 ／ 258.95 ／ -1.57
32. 不動産業 ／ 1,121.64 ／ -2.03
33. 空運業 ／ 175.88 ／ -2.87《US》

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