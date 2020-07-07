記事提供元：フィスコ
*16:33JST 【M&A速報：2020/07/07（2）】荏原製作所、リアルテックグローバルファンド1号に出資
■荏原製作所<6361>、東南アジアのリアルテックベンチャー対象のリアルテックグローバルファンド1号に出資
■ベクトル<6058>など出資先でITエンジニアのトータルサポート事業展開のBranding Engineer、マザーズに新規上場へ
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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