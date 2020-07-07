*10:17JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サンデンHD、識学などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月7日 09:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7049>* 識学 823800 238760 245.03% 8.88%
<2722>* アイケイ 260400 80240 224.53% 0.35%
<8923>* トーセイ 472600 186640 153.21% -19.52%
<1597>* MXSJリート 130520 55950 133.28% -0.17%
<7730>* マニー 387200 199460 94.12% 6.14%
<7679>* 薬王堂HD 95900 50620 89.45% 2.86%
<6776>* 天昇電 687500 376600 82.55% 4.36%
<9974>* ベルク 73800 53740 37.33% -3.24%
<2521>* 上場米HE 227160 176980 28.35% 0.45%
<3802>* エコミック 53300 43940 21.3% 4.78%
<2928>* RIZAPG 739900 643160 15.04% 11.2%
<6323>* ローツェ 226200 200600 12.76% 5.26%
<4443>* Sansan 292500 272820 7.21% 10.71%
<3686>* DLE 3099500 2915060 6.33% 9.45%
<4547>* キッセイ薬 75900 72820 4.23% -5.58%
<3446>* ジェイテック 15900 15300 3.92% 0.93%
<6444>* サンデンHD 2228900 2181780 2.16% 14.02%
<1443>* 技研HD 401400 397700 0.93% 2.59%
<6961>* エンプラス 25100 25160 -0.24% -1.55%
<3222>* U.S.M.H 231500 232700 -0.52% 4.5%
<8289>* オリンピックG 25500 25680 -0.7% 5.42%
<3479>* TKP 416900 420520 -0.86% 13.04%
<3445>* RSTECH 33700 34840 -3.27% 4.26%
<4356>* 応用技術 17600 18420 -4.45% -2.64%
<6065>* ライクキッズ 58600 61380 -4.53% 0.2%
<4431>* スマレジ 105700 111200 -4.95% 3.63%
<7725>* インターアク 188700 219360 -13.98% 6.14%
<9514>* エフオン 88200 105900 -16.71% 2.38%
<6146>* ディスコ 146900 183100 -19.77% 4.83%
<4422>* VALUENEX 6900 8680 -20.51% 11.01%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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