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出来高変化率ランキング（9時台）～サンデンHD、識学などがランクイン

2020年7月7日 10:17

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記事提供元：フィスコ


*10:17JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サンデンHD、識学などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月7日　09:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7049>* 識学　　　　　　　 823800 　238760　 245.03% 8.88%
<2722>* アイケイ　　　　　　260400 　80240　 224.53% 0.35%
<8923>* トーセイ　　　　　　472600 　186640　 153.21% -19.52%
<1597>* MXSJリート　　　130520 　55950　 133.28% -0.17%
<7730>* マニー　　　　　　　387200 　199460　 94.12% 6.14%
<7679>* 薬王堂HD　　　　　95900 　50620　 89.45% 2.86%
<6776>* 天昇電　　　　　　　687500 　376600　 82.55% 4.36%
<9974>* ベルク　　　　　　　73800 　53740　 37.33% -3.24%
<2521>* 上場米HE　　　　　227160 　176980　 28.35% 0.45%
<3802>* エコミック　　　　　53300 　43940　 21.3% 4.78%
<2928>* RIZAPG　　　　739900 　643160　 15.04% 11.2%
<6323>* ローツェ　　　　　　226200 　200600　 12.76% 5.26%
<4443>* Sansan　　　　292500 　272820　 7.21% 10.71%
<3686>* DLE　　　　　　　3099500 　2915060　 6.33% 9.45%
<4547>* キッセイ薬　　　　　75900 　72820　 4.23% -5.58%
<3446>* ジェイテック　　　　15900 　15300　 3.92% 0.93%
<6444>* サンデンHD　　　　2228900 　2181780　 2.16% 14.02%
<1443>* 技研HD　　　　　　401400 　397700　 0.93% 2.59%
<6961>* エンプラス　　　　　25100 　25160　 -0.24% -1.55%
<3222>* U.S.M.H　　　231500 　232700　 -0.52% 4.5%
<8289>* オリンピックG　　　25500 　25680　 -0.7% 5.42%
<3479>* TKP　　　　　　　416900 　420520　 -0.86% 13.04%
<3445>* RSTECH　　　　33700 　34840　 -3.27% 4.26%
<4356>* 応用技術　　　　　　17600 　18420　 -4.45% -2.64%
<6065>* ライクキッズ　　　　58600 　61380　 -4.53% 0.2%
<4431>* スマレジ　　　　　　105700 　111200　 -4.95% 3.63%
<7725>* インターアク　　　　188700 　219360　 -13.98% 6.14%
<9514>* エフオン　　　　　　88200 　105900　 -16.71% 2.38%
<6146>* ディスコ　　　　　　146900 　183100　 -19.77% 4.83%
<4422>* VALUENEX　　6900 　8680　 -20.51% 11.01%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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