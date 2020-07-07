アオキスーパー　大幅に6日続伸、21年2月期第1四半期の営業利益277.2％増、内食需要拡大や広告自粛で／新興市場スナップショット



*09:39JST <9977> アオキスーパー 2878 +91

大幅に6日続伸。21年2月期第1四半期（20年3-5月）の営業利益を前年同期比277.2％増の12.64億円と発表している。小中学校等の休校や外出自粛要請で外食機会が減少したほか、テレワークの増加などで在宅時間が増加したことを受け、内食需要が高まった。店内の混雑緩和のため広告の配布・配信を自粛した結果、販売費が減少したことも利益を押し上げた。通期予想は非開示。《HH》