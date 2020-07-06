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大戸屋ＨＤ　3日ぶり反発、中国で合弁会社設立、「大戸屋ごはん処」を展開へ／新興市場スナップショット

2020年7月6日 13:28

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記事提供元：フィスコ


*13:28JST <2705> 大戸屋ＨＤ 2088 +54
3日ぶり反発。中国で合弁会社を7月に設立すると発表している。中国で飲食事業の運営に実績のある企業と合弁し、「大戸屋ごはん処」をフランチャイズ展開する。出資比率は、大戸屋ホールディングスが20％、台湾株式市場に上場する大成集団の子会社が50％、全家便利商店戸股分有限公司の子会社が30％。《US》

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