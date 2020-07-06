記事提供元：フィスコ
*09:45JST 東京為替：株高一服もドル・円は107円60銭台で推移
6日午前の東京市場でドル・円は107円60銭台で推移し、底堅い動きを保っている。日経平均の上げ幅は縮小したが、株高持続への期待でリスク回避的なドル売り・円買いは抑制されており、ドルは下げ渋り。ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円48銭から107円64銭、ユーロ・ドルは1.1243ドルから1.1262ドル。ユーロ・円は120円78銭
から121円21銭。
■今後のポイント
・ウイルス感染の再拡大リスク
・欧米貿易摩擦懸念
・米政策金利は長期間据え置きの公算
・NY原油先物（時間外取引）：高値40.53ドル 安値40.20ドル 直近値40.25《MK》
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