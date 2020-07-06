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東京為替：株高を意識してドル・円は底堅い動きを見せる

2020年7月6日 09:20

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記事提供元：フィスコ


*09:20JST 東京為替：株高を意識してドル・円は底堅い動きを見せる
6日午前の東京市場でドル・円は107円60銭近辺で推移し、底堅い動きを保っている。日経平均は114円高で推移しており、株高持続を意識してリスク回避的なドル売り・円買いは抑制されており、ドルは下げ渋り。ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円48銭から107円64銭、ユーロ・ドルは1.1243ドルから1.1262ドル。ユーロ・円は120円78銭
から121円21銭。

■今後のポイント
・ウイルス感染の再拡大リスク
・欧米貿易摩擦懸念
・米政策金利は長期間据え置きの公算

・NY原油先物（時間外取引）：高値40.53ドル　安値40.20ドル　直近値40.25《MK》

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