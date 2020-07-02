

*17:45JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は151円76銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付151円66銭 高値151円84銭 安値151円58銭 引け151円76銭

売買高総計25878枚

2年 414回 -0.140％

5年 143回 -0.095％

10年 358回 0.030％

20年 172回 0.435％

債券先物9月限は、151円66銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、151円58銭まで下げた。その後、財務省が実施した10年債入札が強い結果となったことを受けて買いが優勢となり、151円84銭まで上げた。現物債の取引では、2年、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は0.67％、30年債は1.42％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.40％、英国債は0.20％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は0.95％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・5月失業率（予想：7.7％、4月：7.3％）

・18:00 ユーロ圏・5月生産者物価指数（前年比予想：-4.5％、4月：-4.5％）

・21:30 米・6月非農業部門雇用者数（予想：+305.8万人、5月：+250.9万人）

・21:30 米・6月失業率（予想：12.5％、5月：13.3％）

・21:30 米・6月平均時給（前年比予想：+5.3％、5月：+6.7％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：135万件、前回：148万件）

・21:30 米・5月貿易収支（予想：-532億ドル、4月：-494億ドル）

・21:30 カナダ・5月貿易収支（予想：-30.0億加ドル、4月：-32.5億加ドル）

・23:00 米・5月製造業受注（前月比予想：+8.7％、4月：-13.0％）

・23:00 米・5月耐久財受注改定値（前月比予想：+15.8％、速報値：+15.8％）《KK》