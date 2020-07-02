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テイツー　大幅高、今期営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット

2020年7月2日 12:51

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記事提供元：フィスコ


*12:51JST <7610> テイツー 131 +7
大幅高。21年2月期の営業利益を従来予想の2.0億円から7.5億円（前期実績2.6億円）に上方修正している。新型コロナウイルスの影響で「巣ごもり需要」が拡大し、来店客が増加した。ただ、巣ごもり関連需要は終息に向かいつつあるとして、第2四半期以降は当初計画を据え置いている。《US》

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