ＤＤＳ　ストップ高、クラウド本人認証「マガタマサービス」が「Zoom」と連携／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:20JST <3782> ＤＤＳ 367 +80
ストップ高。米企業が提供するビデオコミュニケーションプラットフォーム「Zoom」とディー・ディー・エスのクラウド本人認証「マガタマサービス」を連携させると発表している。利用者がスマートフォンやタブレットで指紋認証や顔認証を行うだけでZoomに安全にログインできるとしている。《US》
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