30日上場のグッドパッチは後場も買い気配のまま公開価格の2.1倍(13時40分現在)

■今8月期の連結業績予想は売上高が33%増、営業利益は2.7倍

6月30日に新規上場のグッドパッチ<7351>(東マ)は後場も買い気配のまま初値が付かず、13時40分現在は公開価格690円の2.1倍の1460円で買い気配となっている。

Web・スマートフォンサービス等のデジタルプロダクトに関わる様々なデザイン領域においてサービスを提供し、今期・2020年8月期の連結業績予想は、売上高が2237百万円(前期比32.9%増)、営業利益が206百万円(同174.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は212百万円(同270.0%増)、1株利益30円70銭としている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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