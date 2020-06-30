日経平均は340円高で始まる、NYダウは反発し580ドル高、シカゴ日経先物も高い

記事提供元：日本インタビュ新聞社
6月30日(火曜)朝の東京株式市場は、日経平均が340円06銭高(2万2335円10銭)で始まった。
NYダウは反発し580.25ドル高(2万5595.80ドル)。
また、シカゴの日経平均先物は2万2225円となり、NAR(全米不動産業者協会)の住宅販売関連指標などが好感された。
また、シカゴの日経平均先物は2万2335円となり、29日の東証の日経平均終値を340円上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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